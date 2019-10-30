Смертельная авария на трассе:"девятка" влетела под грузовик

На Волыни в результате столкновения фуры и легковушки погибли 3 мужчин. Фото - volynnews.com

На трассе Ковель-Жовква в селе Литовеж Иваничевского района на Волыни произошла смертельная авария.

29 октября около 19.00 на перекрестке столкнулись грузовик и легковушка ВАЗ2109. Трое мужчин, которые были в "девятке" - погибли, сообщают "Волынские новости".

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По предварительной информации, погибшие из Нововолынска. Ехали со стороны села Заболотцы, фура - из Нововолынска во Львов.

Тела погибших с искореженного авто освобождали спасатели. Обстоятельства аварии устанавливают полицейские.

На автодороге "Житомир-Черновцы" произошла смертельная авария. Вблизи с. Солобковцы Ярмолинецкого района Хмельницкой области столкнулись грузовик DAF и Volkswagen Caddy. В последнем ехала семья хмельнитчан. Родители и один их ребенок погибли. Выжил только 10-летний парень.