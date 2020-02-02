Смертельная авария на переезде: Lanos влетел в локомотив

В Запорожье автомобиль Daewoo Lanos врезался в локомотив. Авария произошла на регулируемом светофором железнодорожном переезде днем ​​2 февраля.

45-летний водитель легковушки погиб на месте, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Автор: zp.npu.gov.ua В Запорожье Daewoo Lanos врезался в локомотив

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"Водитель автомобиля Daewoo Lanos двигался по улице Стартовой. На регулируемом светофором и специальной звуковой сигнализацией железнодорожном переезде столкнулся с вагоном локомотива. Погиб на месте происшествия", - сказано в сообщении.

Автор: zp.npu.gov.ua 45-летний водитель легковушки погиб на месте

Следователи открыли уголовное производство. Продолжается досудебное расследование.

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