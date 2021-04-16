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пятница, 16 апреля 2021 15:29

Смертельная авария на майдане Независимости: к каким выводам пришло следствие

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Смертельная авария на майдане Независимости: к каким выводам пришло следствие
Неуправляемый трехтонный внедорожник катится площадью Независимости. От удара машины погибли две женщины, четыре человека были травмированы. У водителя 66-летнего Юрия Назаренко за рулем случился инсульт. Фото: t.me/kyiv_pro_office

По делу о смертельной аварии на площади Независимости в Киеве завершилось следствие.

По его результатам, подозреваемый 66-летний Юрий Назаренко достоверно зная о своем болезненном состоянии и осознавая, что оно в любой момент может ухудшиться, сознательно сел за руль своего автомобиля Land Rover Discovery. Обвинительный акт по делу направили в Шевченковский районный суд, сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.

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"Согласно выводам экспертов, нарушения со стороны водителя Правил дорожного движения и приказов МЗ Украины, в том числе "Об утверждении перечня заболеваний и недостатков, при которых лицо не может быть допущено к управлению соответствующими транспортными средствами", находятся в прямой причинной связи с возникновением данного дорожно-транспортного происшествия и его последствиями", - говорят в прокуратуре.

В ближайшее время дело будет назначено к рассмотрению по существу. Водителю грозит до 10 лет тюрьмы.

Авария на столичной площади Независимости произошла около 16:00 30 октября прошлого года. Там внедорожник Land Rover наехал на ограничительные полусферы на перекрестке аллеи Героев Небесной сотни и ул. Крещатик, где развернул легковушку на своем пути. Неуправляемый выехал на пешеходную зону площади Независимости и спустился к остановке. Там были люди. Остановился на дороге, протаранив пять авто. Погибли две женщины - 30-летняя Алла Сорока из Винницы и 79-летняя киевлянка. Еще четыре человека были травмированы. За рулем внедорожника был 66-летний Юрий Назаренко, бывший чиновник Комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку. Водитель объяснил, что потерял сознание. В начале октября у него был острый ишемический инсульт. 19 октября ему провели стентирование сонной артерии. Операция прошла успешно, и через неделю его выписали. Каждые три дня должен был ездить на перевязки. В день аварии Назаренко возвращался из Института сердца. После ДТП был задержан и под охраной его доставили в больницу. Выяснилось, за рулем у мужчины случился повторный инсульт.

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Дата
16
апреля

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