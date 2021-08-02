Смерть влюбленных во время урагана: рассказали о погибшем

Фото: varta1.com.ua

Погибшим в Стрыйском парке во Львове во время урагана оказался Андрей Свояк.

Был курсантом Национальной академии сухопутных войск им. гетмана Петра Сагайдачного. Об этом в Facebook сообщил начальник академии Павел Ткачук.

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"Парень проживал за пределами учебного заведения и в свободное от службы и учебы время находился на отдыхе в Стрыйском парке вместе с девушкой, которая также погибла. Выражаю искренние соболезнования матери погибшего Наталье Николаевне, отцу Руслану Ивановичу, сестре Алине, всем его родным, близким и сослуживцам. А также родным и близким погибшей девушки", - написал Ткачук.

Причины и обстоятельства страшной трагедии устанавливают правоохранители.

Трагедия произошла в воскресенье, 1 августа, около 23:00. Погибшие сидели на скамейке в парке Стрыйском со стороны ул. Власа Самчука. Во время урагана на них упали дерево и фонарь.