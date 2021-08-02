Смерть влюбленных во Львове: причиной трагедии могла быть молния

Во Львове во время непогоды погибли влюбленные - 18 и 20 лет. На пару упали дерево и фонарь. Фото: varta1.com.ua

Причиной гибели влюбленной пары во Львове могла быть молния, которая попала в дерево.

Окончательную причину установит следствие. Об этом 2 августа во время брифинга сообщила начальник управления экологии Львовского городского совета Александра Сладкова.

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"Это - клен остролистный. Он разломился на высоте 7-10 метров. Стволовых повреждений, которые бы указывали на дефекты, нет. Признаков гниения также. Почему оно упало, может сказать следствие. Есть высокая вероятность, что в соседнее дерево попала молния, а это, возможно, привело к падению деревьев вокруг. Я сегодня обошла весь Стрыйский парк: в других частях поваленных деревьев я практически не видела, а тут было более пяти сломанных деревьев", - отметила Александра Сладкова.

Городской голова Львова Андрей Садовый добавил, что погибший 20-летний мужчина был военным контрактником из Винницкой области.

Во Львове в Стрыйском парке на пару влюбленных, которая сидела на скамейке, упали дерево и фонарь. Трагедия произошла в воскресенье, 1 августа, ориентировочно в 23:00. Среди обломков скамейки на месте трагедии остался последний букет девушки.