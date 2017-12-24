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воскресенье, 24 декабря 2017 23:06

Смерть в Карпатах: нашли тело туриста, который самостоятельно пошел в горы

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Смерть в Карпатах: нашли тело туриста, который самостоятельно пошел в горы
Мужчина решил ночью покорить гору Хомяк. Фото: Телеграф

В Карпатах нашли тело туриста, который пропал 23 декабря во время восхождения на гору Хомяк.

Об этом в комментарии "Громадському радіо" сообщила пресс-секретарь Национальной полиции Ивано-Франковской области Мирослава Белдик.

Погибший был предпринимателем из Ивано-Франковска 1998 года рождения. Его уже опознала родня.

Смерть мужчины наступила от переохлаждения.

Известно, что мужчина решил самостоятельно подняться на вершину горы Хомяк в темное время суток. Высота горы составляет 1542 метра.

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Ранее спасатели получили сообщение об исчезновении мужчины. Товарищ пропавшего рассказал, что он решил пойти ночью на гору Хомяк и заблудился.

24-25 декабря из-за оттепели в горах Львовской области ожидается сход лавин.

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25
декабря

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