Смерть школьницы в лицее: новые подробности

7-классницы с академического лицея "Гармония" в Боярке Киевской области отравились спазмалитиком. Одна умерла, другая - в тяжелом состоянии в больнице. Фото: gymnasium-boyarka.in.ua

12-летняя ученица академического лицея "Гармония" в Боярке Киевской области, которая вместе с 13-летней одноклассницей наглоталась спазмолитиков, находится в реанимации.

У нее была тяжелая интоксикация. Ей промыли желудок. Она в сознании, угрозы жизни нет. Девушка уже дала показания, рассказали Gazeta.ua в областной полиции.

Установлено, что школьницы отравились медицинским препаратом дротаверин. Провизоров, которые продали лекарственный препарат детям, установили.

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"Учитывая то, что препарат дротаверин является аналогом препарата но-шпа и отпускается без рецепта, следователи направили письма Гослекслужбе Украины относительно законности продажи лекарственных препаратов детям. И в Департамент здравоохранения Киевской областной государственной администрации для предупреждения таких нарушений в будущем", - говорят в полиции.

Правоохранители продолжают работать на месте происшествия. Устанавливают обстоятельства трагедии, опрашивают свидетелей.

Две школьницы академического лицея "Гармония" в Боярке Киевской области отравились медицинским препаратом "Дротаверин" 16 февраля. В одной из популярных социальных сетей они увидели видео с призывом попробовать медпрепарат. На перемене ученицы приобрели его в аптеке и выпили каждая по 40 таблеток в помещении школы. Девушек в бессознательном состоянии нашли одноклассницы, которые забили тревогу. Медики, прибывшие на место происшествия, констатировали смерть 13-летней девушки. Ее 12-летнюю подругу доставили в медицинское учреждение.