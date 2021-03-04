Смерть роженицы с коронавирусом: что говорят медики и муж покойной

На Закарпатье умерла роженица 29-летняя Инга Щербатых. Имела коронавирус. Фото: zakdialoh.com

29-летняя роженица, которая умерла в Ужгороде на Закарпатье, имела тяжелую форму коронавируса.

Женщина неделю после кесарева сечения была подключена к ШВЛу и не могла самостоятельно дышать. Об этом в Facebook сообщила врач из Ужгорода Мирослава Павловна. Так, медик опровергла информацию о том, что женщина умерла через кесарево сечение.

"Женщина умерла от крайне тяжелого течения пневмонии", - пояснила медик.

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Вместе с тем муж покойной Сергей Щербатых в комментарии изданию zakdialoh.com рассказал, что его жену в Ужгородский роддом отправили с Иршавской районной больницы еще 16 февраля. Именно в Ужгороде у женщины обнаружили инфицирование Covid-19.

"С 16 по 22 февраля врачи не оказывали помощи до тех пор, пока состояние не ухудшилось - сатурация упала до 32, и она начала задыхаться. И только тогда взяли на кесарево сечение", - рассказал муж покойной.

23 февраля женщине сделали кесарево сечение, однако через 7 суток, 1 марта, она умерла, будучи подключенной к аппарату ИВЛ. Ребенок родился живым.

3 марта маму двоих детей похоронили.

Ранее местные СМИ сообщили, что в Ужгороде на Закарпатье после кесарева сечения умерла 29-летняя Инга Щербатых из села Долгое. Имела коронавирус. Роженица не очнулась после наркоза.