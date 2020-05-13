Смерть роженицы и исчезновения тела младенца: ребенка могли продать

В Энергодаре Запорожской области после кесарева сечения умерли младенец и мать, Елена Наумичева. Тело ребенка исчезло после вскрытия. Фото: предоставлено Святославом Наумичевым

В Энергодаре продолжается следствие по делу о смерти роженицы 34-летней Елены Наумичевой и исчезновения тела ее умершей дочери.

Адвокат семьи Любовь Цыгица имеет несколько версий, куда делся труп младенца. В частности, что тело могли продать, передает "Обозреватель".

По словам адвоката, поскольку в Энергодаре нету патологоанатомического отделения для вскрытия детских тел, их везут в Запорожье. Так случилось и в этот раз.

"После вскрытия представитель медсанчасти забрал тело и справку о причинах смерти. Однако ни справка, ни само тело ребенка в морг Энергодара не доехали", - сообщает правозащитница.

Из своих источников она установила, что забирал тело какой-то водитель.

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"Мне рассказали, что сначала этот водитель говорил, что коробку с тельцем просто забыл в морге. Потом начал говорить, что не помнит, куда его дел. А в самом этом морге заявляют, что забыть тело у них не могли, потому что они знают их точное количество", - утверждает адвокат.

Так же исчезла и справка. Она должна была выехать вместе с водителем и ребенком из морга, но также исчезла. По словам Цыгицы, старшая медсестра больницы оформила в ЗАГСе выписку о смерти девочки, но без справки из морга она этого сделать не могла. Отцу выписку так на руки и не дали, он получил лишь корешок от справки о причинах смерти.

В больнице сначала уверяли, что все документы на похороны ребенка готовы. И тело в любое время можно будет забрать. Однако, когда после его исчезновения эта история стала известна, врач Валерий Курченко заявил убитому горем отцу, что поскольку тот дочь долго не забирал, то ребенка кремировали, и потом от своих слов отказался.

"У нас есть аудиозапись, где Курченко говорит, мол: "Святослав, ты что, не знаешь, если прошло две недели и ты ребенка не забрал, то его кремируют?". А потом заявил, что такого не говорил. Но в морге нет ни одной записи о том, что тело ребенка у них было! Там нам говорят: "Какое бы маленькое тельце к нам не поступило, мы что, идиоты, чтобы его не фиксировать? Нам ничего не поступало - ни тело, ни справка о причинах смерти". И теперь нужно спрашивать у Курченко - откуда у его старшей акушерки роддома появилась эта справка, на основании которой она оформила документ?" - говорит правозащитница.

Впрочем, адвокат семьи считает, что они никогда не узнают, куда же на самом деле подевалось тело маленькой девочки.

"Моя версия - ребенка могли по пути в Энергодар завезти в частную клинику и сдать на стволовые клетки. К тому же, нет гарантии, что бабушке показали именно ее мертворожденною внучку", - добавила адвокат.

В Енерагодари Запорожской области после кесарева сечения на 8 месяце беременности умерла новорожденная дочь 34-летней Елены и 32-летнего Святослава Наумичевых 10 марта. У женщины сразу после родов начались осложнения. Роженицу перевезли в областную больницу, где медики боролись за ее жизнь еще 43 дня, но спасти ее не удалось.