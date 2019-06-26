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среда, 26 июня 2019 18:10

Смерть ребенка в аквапарке: подробности

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Смерть ребенка в аквапарке: подробности
В Ужгороде в аквапарке утонул 6-летний мальчик. Фото - Aqua Rio-Park

6-летний мальчик, который накануне утонул в бассейне в Aqua Rio-Park, отдыхал там вместе с 37-летней тетей. Приехал к ней из села Долгое Иршавского района Закарпатья.

37-летняя женщина утверждает, что на несколько секунд отвернулась в другую сторону, как ребенок уже была под водой. Мальчика вытащили отдыхающие, на место сразу вызвали медиков, но те спасти малыша не смогли. Около 21:30 констатировали врачи реанимационного отделения городской детской больницы, куда доставила мальчика "скорая", констатировали смерть.

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Владелец аквапарка в трагедии обвиняет тетю, что оставила ребенка без присмотра.

Однако полицейские инициировали в заведении детальную проверку. Причины, по которым мальчик утонул, устанавливают следователи.

В киевском аквапарке "Дрим Айленд" в свой день рождения утонул 4-летний Елисей Артемчук. Был там с отцом, бабушкой и сестрой.

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