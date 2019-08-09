Смерть после интима: появились новые подробности трагедии в Кривом Роге

З'явилися нові подробиці про смерть 17-річної дівчини після інтиму. Фото: PRM

В полиции рассказали новые подробности трагедии с 17-летней девушкой в Кривом Роге.

В частности правоохранители не подтвердили предварительную версию смерти, согласно которой девушка умерла из-за полового акта. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

"Почему умерла девушка, выяснит только судебно-медицинская экспертиза. Сейчас ничего нельзя сказать о причинах смерти и с чем она связана", - отметили правоохранители.

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В Кривом Роге на Днепропетровщине во время свидания умерла 17-летняя девушка. Ей стало плохо через несколько часов после интима.