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пятница, 11 октября 2019 05:14

Смерть на пешеходном переходе: Opel сбил велосипедистов

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Смерть на пешеходном переходе: Opel сбил велосипедистов
Велосипедисты попали под колеса легковушки. Фото: Информатор

В Днепре на Донецком шоссе легковой автомобиль Opel сбил двух человек.

Они переезжали дорогу на велосипеде по пешеходному переходу, сообщает Информатор.

Мужчина погиб на месте происшествия. Женщину госпитализировали.

Правоохранители расследуют подробности ДТП. Движение транспортных средств на участке затруднено.

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В Киеве на перекрестке улиц Жилянская и Антоновича произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей: легковушки и "скорой".

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