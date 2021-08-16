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понедельник, 16 августа 2021 08:30

Смерть мэра Кривого Рога: озвучили неожиданную версию

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Смерть мэра Кривого Рога: озвучили неожиданную версию
На пороге собственного особняка в селе Вольное нашли убитым мэра Кривого Рога 48-летнего Константина Павлова. Фото: t.me/ol_taimurzin

Смерть мэра Кривого Рога Константина Павлова может быть связанна с разоблачением в городе организованной преступной группировки - "банды Хипака". Ее лидера Александра Овчаренко называли "смотрящим за городом".

Два таких резонансных события рядом произойти просто так не могут. Убийство может быть местью, считает подполковник милиции запаса, криминалист, эксперт Украинской федерации профессионалов безопасности Сергей Пархоменко.

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"Мэр, вероятно, сотрудничал со следствием, давал информацию, возможно, что-то знал. Благодаря его поддержке, его данным, были проведены задержания. Поэтому убийство может быть сведением счетов", - отмечает Пархоменко, передает "Сегодня".

Добавил, что следует дождаться результатов криминалистической экспертизы, которые помогут понять, возможно ли вообще получить ранения, как у Павлова, выстрелив в себя. Но он сомневается, что речь идет о самоубийстве.

15 августа около 16:00 на пороге собственного особняка в селе Вольное нашли мертвым мэра Кривого Рога 48-летнего Константина Павлова. Тело обнаружили на веранде. Лежал на спине с огнестрельным ранением в области сердца. Верхняя часть туловища на улице, нижняя - в доме. Слева - оружие и одна гильза. Дело расследуют как умышленное убийство.

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Дата
16
августа

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