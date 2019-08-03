Смерть из-за гнилых помидоров: сын фермера одним ударом убил односельчанина

На Николаевщине сын фермера одним ударом убил односельчанина, который приехал к ним за бесплатными помидорами. Фото - ТСН

На Николаевщине 23-летний Иван Муренко убил 47-летнего односельчанина, который приехал к ним взять бесплатно помидоры. Конфликт возник, потому что овощи якобы были испорчены.

По словам фермера Николая Муренко, у него с односельчанином была договоренность, что заберет неликвидные овощи. Но на встречу приехал пьяный. Захотел нарвать помидоров с грядок и получил отказ. В защиту фермера и стал его сын.

"Что, нельзя с десяток ведер? Начал на меня лезть:"Я тебя зарежу", - рассказывает Муренко, передает ТСН.

Потом, говорят, Павел поехал в бар, снова выпил и вызвал сына фермера на разборки. Когда тот приехал - первым бросился на него. Но у тестя погибшего своя правда. Говорит - это фермер прислал своего сына в бар и именно тот начал драку. Несмотря даже на жену Павла, которая встала между ними. От одного удара Павел упал мертвый. Сын фермера пытался его откачать.

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В селе подозревают, что обидчик Павла останется безнаказанным. Ведь в полиции уже, несмотря на свидетельства очевидцев, говорят - мужчину не били, а просто оттолкнули.

"23-летний парень оттолкнул мужчину, тот упал на землю и перестал подавать признаки жизни. Тело направлено на судмедэкспертизу, после которой будет установлена ​​окончательная причина смерти", - говорит пресс-офицер ГУ НП в Николаевской области Антонина Лашта.

Местные говорят - это не первая драка, из которой сына фермера выходит безнаказанным.

Сейчас мужчину задержали. Ему инкриминируют нанесение тяжких телесных повреждений. Жена и дети Павла готовятся к похоронам.

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