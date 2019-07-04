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четверг, 04 июля 2019 07:40

Смерть Дарьи Лукьяненко: отец убийцы имеет страшное намерение

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Смерть Дарьи Лукьяненко: отец убийцы имеет страшное намерение
22-летний Николай Тарасов из Ивановки в Одесской области признался в убийстве односельчанки 11-летней Дарьи. Сказал, что хотел ее изнасиловать. Убил, чтобы никому не рассказала. Фото - Пушкинская

В пгт. Ивановка Одесской области, где убили 11-летнюю Дарью Лукьяненко, местные продолжают бунтовать против семьи убийцы 22-летнего Николая Тарасова. Не дали работать на рынке, нападают на дом и даже бьют. Из-за этого отец подозреваемого, Геннадий Тарасов, хочет совершить самоубийство. О намерении выпить смертельную дозу снотворного говорил жене.

"Мужчина уже руки опустил, грозит выпить снотворное и так покончить с собой. Я оказалась более сильным борцом, чем муж. Жизни нам нет. Люди подняли бунт и нас выгнали с рынка. 50 предпринимателей подписали коллективное заявление. Написала заявление о расторжении аренды торгового места. Закрываю предпринимательскую деятельность и ставлю контейнер на продажу", - рассказали Мария Тарасова, мать убийцы, передает "КП в Украине".

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Отмечается, что семье угрожают сжечь дом. А накануне пьяная компания поломала семьи ограждение. Когда отец убийцы вышел с просьбой не уничтожать его имущество, мужчину избили.

Мария Тарасова рассказывает, что они готовы уехать. Но им не позволяют это делать, пока идет следствие. Это по меньшей мере 2 месяца.

11-летняя Дарья Лукьяненко из поселка Ивановка Одесской области исчезла 13 июня. Около 14:00 девочка вышла из местного рынка Привоз, где работает ее мать. Больше ее никто не видел, телефон не отвечал. Девушку круглосуточно искали полутысячи человек. Тело обнаружили на 7-й день поисков в выгребной яме туалета во дворе семьи Тарасовых. Единственный подозреваемый - младший сын предпринимателей 22-летний Николай.

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