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воскресенье, 30 мая 2021 10:54

Смерть была мгновенной: рассказали подробности гибели украинки в турецких горах

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Смерть была мгновенной: рассказали подробности гибели украинки в турецких горах
Последнее фото одесситки Яны Кривошеи, которое она сделала на вершине горы Геик Сивриси в Турции. Во время спуска женщина сбилась с маршрута и упал в ущелье с более стометровой высоты. Погибла мгновенно. Фото: facebook.com/slava.krivosheya

Турецкие эксперты устанавливают причину смерти альпинистки из Одессы 42-летней Яны Кривошеи.

Закончится экспертиза ориентировочно 31 мая -1 июня. А уже в среду, 2 июня, планируется, что тело Яны привезут в Одессу. Об этом Gazeta.ua рассказал брат погибшей Вячеслав Кривошея.

"Была надежда найти Яну живой, но увы. Думаю, турки закончат экспертизу в понедельник-вторник. А в среду Яна будет в Одессе", - рассказал мужчина.

Также сообщил подробности поиска тела Яны и как все могло произойти. Говорит, что тело было в ущелье, которое не было видно спасателям. И дроны не могли туда пролететь.

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"Очень важно, что мы нашли ее. Тело заметил военный самолет с хорошей оптикой. Телефон был при ней. Полиция пока не выдала официальную версию. Но мы имеем предположение, как все произошло. 2 мая Яна в 11:15 была на вершине, там она делает фото и примерно в 12 начинает спуск. На спуске она сначала идет по маршруту, но потом сбивается и берет правее, чем надо. И выходит на ошибочное ребро. Через некоторое время она сверилась с картами и поняла, что идет не по маршруту. Решает не возвращаться на вершину, чтобы выйти на правильное ребро, как и нужно было сделать. А берет курс на север. В этом моменте она не оценила опасность спуска. И, скорее всего, или покатилась на сыпучку к обрыву, или - подошла, чтобы посмотреть очень близко и упала. И улетев в пропасть на 100 метров, оказалась в ущелье, которое не видно ни сверху на маршруте, ни с дрона, который не может подлететь достаточно близко, потому что теряет управление через ребро, которое закрывает ущелье. Это произошло около 14:40. И именно поэтому с этого момента телефон Яны начал принимать очень странные соты, в том числе и Манавгата. Потому что соты Анталии были закрыты стеной - она ​​оказалась между двумя отвесными стенами на горе. А "просвет" в ущелье выходил как раз на восток, на Манавгат. Скорее всего смерть была мгновенной. Потому что стена, с которой она сорвалась, примерно 100-150 м. Спасатели прочесывали это ребро сверху, но видимость вниз была очень ограниченной. Вертолеты облетали это место. И тоже ничего не увидели, а вот военный самолет с оптикой сразу засек ее", - рассказал Вячеслав.

Когда будут прощаться с Яной - пока не известно. Ориентировочно - 4-5 июня. Точную дату родные сообщат позже.

Яна Кривошея полетела в Турцию 1 мая, одна отправилась на вершину горы Геик Сивриси. Оттуда прислала матери фото. А от 2 мая перестала выходить на связь. На 10 число у женщины был билет на обратный рейс. Но в самолет она не села и домой не вернулась. Тогда родные женщины сообщили украинскому консулу в Турции. В стране началась поисковая операция. К поискам привлекли специальный поисковый отряд жандармерии, собак-спасателей, волонтеров и дроны.

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30
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