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суббота, 08 февраля 2020 09:20

Смерть 2-летнего мальчика в столичной больнице: сообщили результаты экспертизы

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Смерть 2-летнего мальчика в столичной больнице: сообщили результаты экспертизы
В Киеве во время приема врача умер 2-летний Максим Мигович. В трагедии родители обвиняют врачей. Фото - ТСН

Столичные правоохранители расследуют смерть 2-летнего Максима Миговича, который умер в больнице во время гастроскопии.

Результаты экспертизы показали, что у мальчика был разрыв глотки и пищевода.

"Во время этого исследования у ребенка возникла внезапное кровотечение и клиническая смерть", - говорит заведующая отделом Киевской больницы №1 Светлана Брагинская, передает ТСН.

В больнице, где произошла трагедия, сообщают, что результаты этой экспертизы до сих пор нет. Зато у правоохранителей результаты уже есть. Прокуроры и полицейские открыли уголовное производство из-за ненадлежащего оказания медицинской помощи.

"В рамках уголовного производства назначена судебно-медицинская экспертиза, которая даст ответ на вопрос о причинах смерти, а также наличия причинно-следственной связи между наступлением смерти и ненадлежащим исполнением обязанностей медицинскими работниками", - говорит первый заместитель руководителя Киевской местной прокуратуры №5 Антон Ефимов.

Кроме того, допросили свидетелей - врача, заведующего реанимациного отделения и отца мальчика, который находился рядом. Теперь нужно месяц-полтора ждать результатов дополнительной судебно-медицинской экспертизы.

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Зондирование - это болезненная процедура, которую выдерживает далеко не каждый взрослый. Поэтому детям до 6 лет, по европейским стандартам, обязательно вводят анестезию, говорит детский гастроэнтеролог Галина Салтыкова.

"Рекомендациями является проведение детям под общим наркозом. Второе - обязательное использование зондов той длины и ширины, которые должны отвечать росту и весу ребенка", - пояснила доцентка кафедры педиатрии №4 НМУ Богомольца Галина Салтыкова.

Но в больнице анастезию Максиму ни делали, а отвечал ли зонд возрасту - будут определять эксперты.

Максима 7 февраля похоронили в Винницкой области. Если врачебную ошибку докажут, эндоскопист, который проводил процедуру, получит 3 года тюрьмы.

2-летний Максим Мигович играл дома с сестрой и подавился игрушкой. Впоследствии ребенка начало тошнить. Родители вызвали "скорую". В больнице Максиму назначили гастроскопию, во время которой он умер.

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