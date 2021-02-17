Смерть 13-летней лицеистки: прокуроры заподозрили доведение до самоубийства

7-классницы с академического лицея "Гармония" в Боярке Киевской области отравились спазмалитиком. Одна умерла, другая - в тяжелом состоянии в больнице. Фото: npu.gov.ua

Дело об отравлении семиклассниц лицея в Боярке Киевской области расследуют как доведение до самоубийства.

Девушки увидели в одной из соцсетей видео с призывом выпить 40 таблеток медицинского препарата и решили попробовать. Об этом в среду, 17 февраля, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Смерть школьницы в лицее: новые подробности

"Предварительно причиной смерти несовершеннолетней есть отравление большим количеством препарата дротаверин. Это привело к остановке сердца вследствие резкого падения артериального давления", - сообщили в прокуратуре.

Расследование продолжается, проводятся все необходимые следственные действия, направленные "на полное и объективное исследование всех обстоятельств трагического события".

2 школьницы академического лицея "Гармония" в Боярке Киевской области отравились медицинским препаратом дротаверин 16 февраля. На перемене ученицы приобрели его в аптеке и выпили каждый по 40 таблеток в помещении школы. Девушек в бессознательном состоянии нашли одноклассницы, которые забили тревогу. Медики, прибывшие на место происшествия, констатировали смерть 13-летней девушки. Ее 12-летнюю подругу доставили в больницу.