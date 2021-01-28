Смастерил удавку и зацепил под нарами: подробности самоубийства подозреваемого в изнасиловании

На Волыни в ИВС повесился подозреваемый в изнасиловании 10-летней падчерицы. Фото: su.npu.gov.ua

Подозреваемый в изнасиловании падчерицы, который повесился в одиночной камере ковельского изолятора временного содержания на Волыни, был под постоянным наблюдением.

Мужчина из подручных средств сделал удавку. Задел ее, забравшись под нары. Это происходило ночью, но в это время суток в камерах ИВС свет не выключают, пишет "Вестник + К" со ссылкой на собственные источники.

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Ковельская местная прокуратура начала уголовное производство по факту возможной служебной халатности работников Ковельского ИВС. По завершению будет дана оценка действиям правоохранителей, отметила пресс-секретарь прокуратуры Волынской области Наталья Мурахевич.

В Ковеле на Волыни в изоляторе временного содержания повесился задержанный. Самоубийство произошло в ночь на 27 января, мужчина находился в камере один. Тело направили на проведение судебно-медицинской экспертизы. Висельник - 43-летний волынянин, который находился в розыске с 2019 года. Мужчина насиловал 10-летнюю дочь своей сожительницы, пока женщины не было дома. Его задержали 14 января на Сумщине при попытке бежать в Россию.