Слышали крики: мужчину нашли мертвым под окнами многоэтажки

11 октября возле жилого дома № 6 по улице Добровольцев в Днепре нашли мертвого мужчину.
Тело обнаружили около 23:00. По предварительным данным, мужчина жил в квартире на 8 этаже, откуда выпал, сообщает Информатор.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Голая женщина с котом выпали из окна
Соседи сообщили, что в квартире были слышны крики и ссоры. На место происшествия приехали родственники погибшего.
Полиция выясняет детали трагедии.
В Шевченковском районе Киева из окна 32-этажного дома выбросился мужчина Трагедия произошла на улице Жилянской.
×
Комментарии