Слышали крики: мужчину нашли мертвым под окнами многоэтажки

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11 октября возле жилого дома № 6 по улице Добровольцев в Днепре нашли мертвого мужчину.

Тело обнаружили около 23:00. По предварительным данным, мужчина жил в квартире на 8 этаже, откуда выпал, сообщает Информатор.

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Соседи сообщили, что в квартире были слышны крики и ссоры. На место происшествия приехали родственники погибшего.

Полиция выясняет детали трагедии.

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