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среда, 09 мая 2018 18:47

Словаки в шоке: реку полностью перекрыл мусор из Украины

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Шокирующие фотографии обнародовали венгерские и словацкие СМИ - реку Бодрог полностью заполнило мусора.

Пластиковые бутылки, мусорные мешки и различные бытовые отходы принесло с Украиной, утверждают журналисты.

Автор: Мukachevo.net
  ак утверждают словаки - это мусор приплыло к ним из Украины
ак утверждают словаки - это мусор приплыло к ним из Украины

Бодрог - приток реки Латорицы, что несет свои воды из Закарпатья через территорию Словакии и Венгрии.

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Автор: Мukachevo.net
  Бодрог - приток реки Латорица, несущей свои воды из Закарпатья через территорию Словакии и Венгрии
Бодрог - приток реки Латорица, несущей свои воды из Закарпатья через территорию Словакии и Венгрии

"Такого мы не видели лет 30-ть. Пробка из пластика в настоящее время имеет 100-200 метров в двожину и постоянно растет. Сейчас он находится в устье Бодрог, а дальше двинется в сторону Венгрии", - говорит сотрудник охраны водных ресурсов Словакии Иштван Ковач.

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С 1 января 2018 Украина обязалась сортировать весь мусор по видам материалов, а также разделять его на подходящее для повторного использования, для захоронения и опасное. Об этом говорится в статье 32 Закона Украины "Об отходах", в которую был добавлен соответствующий пункт еще в 2012 году.

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