Сломанные ноги и многочисленные раны: в здании полиции на работников обвалился потолок

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Утром 11 ноября в помещении Главного управления одесской Нацполиции часть потолка упала прямо на лестницу. Пострадали двое полицейских, которые как раз поднимались по стцупенькам.

"Пострадали двое полицейских, которые шли по лестнице. Их госпитализировали с травмами. На месте сейчас работает ГСЧС", - говорит начальник отдела коммуникации Любовь Гордиевская, передает "Думская".

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Отмечено, что здание Главного управления, в котором произошел обвал, капитально не ремонтировали в течение 15 лет.

Оба пострадавших работают в уголовном розыске полиции. У одного из травмированных переломаны обе ноги, сотрясение мозга и многочисленные раны. Часть здания обесточена.

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