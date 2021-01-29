"Слишком громко веселилась" - подробности убийства женщины, которую выловили из канала

В Вилково Одесской области из канала выловили тело убитой женщины. Подозреваемого задержали. Фото: od.npu.gov.ua

Полицейские установили личности женщины, которую нашли убитой в канале в центре Вилково Одесской области. Это - 34-летняя местная жительница.

А к ее убийству причастен 43-летний знакомый, который живет неподалеку от водоема, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Трагическим событиям предшествовало застолье дома у подозреваемого. Выпив, хозяин начал ссориться с гостьей, она якобы стала слишком громко веселиться. В ходе конфликта мужчина обезумел настолько, что жестоко избил женщину, порезал ей шею и голову, обвязал веревкой и рыбацкой сеткой и бросил в канал", - сказано в сообщении.

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Избавившись тела, подозреваемый скрывался. Его задержали. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.

Погибшую, обмотанную веревкой и капроновой сеткой, обнаружили 26 января в водоотводном канале. Во время предварительного осмотра полицейские и судебно-медицинский эксперт обнаружили на теле множественные колото-резаные раны.