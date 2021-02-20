Шли 7 км по пояс в снегу: 17-летний парень затерялся среди ночи в лесу

Ночью субботы, 20 февраля, в Черниговской области правоохранители спасли 17-летнего парня из села Пески, потерявшегося в лесу.

Патрульные преодолели 7 км по пояс в снегу через поле и лес, светили фонариками с мобильных телефонов, но к утру успели отыскать живым очень замерзшего юношу. После спасения ему грозила ампутация нижних конечностей, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Фото: cn.npu.gov.ua

Отмечается, что парень исчез около полуночи. Его бабушка сообщила об этом в начале 4-х утра. Поскольку местность обильно покрыта снегом, полицейские планировали найти парня по следам. Было видно, что от дома он пошел напрямик через поле к лесу.

"Когда мы "взяли след", сразу попросили дежурную часть дать нам для усиления следственно-оперативная группа. В поле было очень холодно, ветром заметало следы, но мы были настроены найти парня любой ценой. В одном месте следы расходились в две стороны, поэтому мы разделились со следственно-оперативной группой. Парень бродил кругами то в поле, то в самом лесу, то выходил из леса, то снова заходил", - рассказывает патрульный Максим Пономаренко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 17-летний умер посреди заснеженного поля

Через несколько часов поисков патрульные увидели вдали человеческий силуэт. Парень уже достаточно долго пролежал на снегу. Был жив и в сознании, однако не способен самостоятельно двигаться. Он сразу рассказал, что не чувствует ног. Полицейские сообщили врачам о парне с переохлаждением.

"Чтобы доставить пациента в медицинское учреждение, следовало сначала добраться до места, куда могла подъехать машина. А это - семь километров снежной целины. Полицейские брали парня под руки и по очереди вели его, время от времени растирая руки и ноги. Они сами уже замерзли, набрали в обуви снега, у правоохранителей разрядились телефоны с фонариками", - добавили в отделе коммуникации.

Патрульным автомобилем полиции парня доставили в центральную районную больницу Бахмача. Врачи поставили ему диагноз: общее переохлаждение и обморожение ног. Конечности пытаются спасти.

В Новоград-Волынском Житомирской области 16-летний парень едва не замерз до смерти, когда возвращался со свидания. Его на мели посреди реки Случь нашли полицейские. Чтобы извлечь парня на берег, понадобилась целая спасательная операция.