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вторник, 05 ноября 2019 13:12

Слез не сдерживает никто: прощаются с Денисом Чаленко, которого нашли мертвым на путях
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5 ноября в Прилуках на Черниговщине прощаются с 14-летним Денисом Чаленко, которого нашли мертвым на путях
Фото: Валерия Ковалинская/ТСН
5 ноября в Прилуках на Черниговщине прощаются с 14-летним Денисом Чаленко, которого нашли мертвым на путях
5 ноября в Прилуках на Черниговщине прощаются с 14-летним Денисом Чаленко, которого нашли мертвым на путях
5 ноября в Прилуках на Черниговщине прощаются с 14-летним Денисом Чаленко, которого нашли мертвым на путях
5 ноября в Прилуках на Черниговщине прощаются с 14-летним Денисом Чаленко, которого нашли мертвым на путях

5 ноября в Прилуках на Черниговщине прощаются с 14-летним Денисом Чаленко, который погиб при таинственных обстоятельствах.

В местный храм, где происходит прощание, пришли сотни людей - близкие, знакомые и просто неравнодушные к смерти Дениса люди. Также пришли мэр города, глава области и новый руководитель местной полиции. Представители власти заверили отца парня, дело находится на личном контроле президента Украины, сообщает ТСН.

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Кроме того, руководитель полиции сообщил журналистам, что следственные действия по делу продолжаются - правоохранители проводят поквартирный обход и определяют необходимые экспертизы.

Школьника нашли на путях 29 октября со следами сильного избиения. В версию полиции, что Дениса сбил поезд, родители не поверили. Прочесав местность, нашли много следов крови. Родители подозревают, что Дениса забили до смерти четверо подростков, на два года старше него. Один из них - сын местного судьи. Люди вышли на пикет к местному участку полиции. Родители добились проведения независимой экспертизы. Благодаря огласке, дело теперь расследуют следователи из Киева.

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