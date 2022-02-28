Следующие 24 ч. решающие - Зеленский

О том, что следующие сутки будут решающими в войне, Зеленский сказал в разговоре с Джонсоном. Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский пообщался с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

Об этом сообщила пресс-служба Джонсона.

Там отмечают, что, по словам Зеленского, следующие 24 часа будут решающими для Украины.

"Премьер-министр Великобритании заявил, что сделает все возможное, чтобы помочь обеспечить оборонную помощь Великобритании и союзников", - говорится в заявлении.

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Джонсон еще раз подтвердил поддержку Украины.

"Сопротивление украинского народа является героическим", - добавил премьер.

Министр обороны Украины Алексей Резников поделился фото с президентом Владимиром Зеленским. Министр также выложил сообщение, где подчеркнул, что враг не заставит власть и армию сдать Киев. "85 часов обороны. Запугать украинцев – бесполезно. Сломать наших защитников и защитниц – не получится. Заставить нас сдать столицу – тем более. Чрезвычайно тяжелые часы. Но они пройдут", - добавил Резников.