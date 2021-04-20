Скрывался на авто и пешком: пьяный водитель устроил безумные гонки с патрульными

В Виннице пьяный водитель устроил гонки с патрульными. Фото: скриншот с видео

В Виннице пьяный 38-летний водитель автомобиля Mitsubishi Lancer устроил гонки с патрульными ночью 19 апреля.

Заблокировать авто удалось в Гниване, в более чем 20 км. Тогда водитель попытался бежать еще и пешком, но его сразу же задержали, сообщили в пресс-службе патрульной полиции области.

"Авто, которое нарушило ПДД, полицейские увидели на улице Зодчих. Когда патрульные подъехали ближе, водитель резко сдал назад и начал убегать. На звуковые и световые сигналы патрульных об остановке водитель никак не реагировал, наоборот - добавлял скорости, постоянно нарушая правила дорожного движения. Автомобиль преследовали несколько экипажей полицейских", - рассказали патрульные.

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У мужчины были явные признаки опьянения. Пройти проверку на алкотестере или в медицинском учреждении он категорически отказался. В результате патрульные составили на мужчину семь админматериалов. Автомобиль эвакуировали на штрафплощадку.

В Киеве на ул. Кольцевая дорога патрульные остановили водителя авто Toyota Camry за нарушение ПДД. Общаясь с 47-летним нарушителем, полицейские обнаружили у него признаки алкогольного опьянения. Пройти освидетельствование мужчина согласился, результат теста - 1,92 промилле. А это более чем в 9 раз превышает допустимую норму. При составлении административных материалов водитель сел за руль и на большой скорости начал движение. Полицейские бросились догонять нарушителя.