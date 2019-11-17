"Скорая" врезалась в дерево: есть пострадавшие

Фото: ГУНП Одесской области

В Одессе 29-летний водитель Mercedes спровоцировал аварию с машиной скорой помощи. Пострадало 4 человека.

Мужчина во время поворота налево не предоставил преимущество в движении "скорой", которая со слов очевидцев, с проблесковыми маячками и звуковой сиреной обгоняла колонну автотранспорта по встречной полосе движения. Столкнувшись с иномаркой, "скорая" отлетела в сторону и врезалась в дерево, сообщает полиции Одесской области.

Пострадали фельдшер и 2 пассажира "скорой". Всех с повреждениями разной степени тяжести госпитализировали.

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На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

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