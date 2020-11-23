"Скорая" перевернулась после столкновения с Lexus

В Одессе автомобиль скорой помощи столкнулся с Lexus и перевернулся. Фото: facebook.com/odesapolice

В Одессе автомобиль скорой помощи столкнулся с Lexus и перевернулся. В результате ДТП пострадали 3 человека.

Авария произошла 22 ноября около 17:30 на регулируемом перекрестке ул. Дальницкого и Балковской, сообщили в пресс-службе Управления патрульной полиции в Одесской области.

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"Столкнулись автомобили Lexus и Ford Transit - скорая медицинская помощь одной из частных медицинских компаний. После столкновения автомобиль "скорой" перевернулся на бок. В результате происшествия пострадали 3 человека. В больницу доставлены 2 пассажира автомобиля Ford и водитель Lexus", - сообщили в управлении.

Причины происшествия устанавливаются.

В Ивано-Франковске в результате столкновения с Volkswagen перевернулась машина скорой помощи. Авария произошла на пересечении ул. Коновальца и Сахарова. Известно, что есть травмированные . По словам очевидцев, медики везли в больницу больного ребенка и его мать.