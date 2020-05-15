"Скорая" перевернулась на крышу: рассказали о пострадавших

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Во время столкновения Volkswagen Touran и "скорой" в Ивано-Франковске пострадали 3 человека. Это один медик и больные - мама и ребенок, которые находились в "скорой". Их госпитализировали.

Водитель легковушки и два медработники не травмировались, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Предварительно, 22-летний водитель автомобиля Volkswagen Touran двигался в по улице Сахарова, а "скорая", с включенными проблесковыми маячки и звуковыми сигналами, по словам руководителя, ехала по улице Коновальца. Обстоятельства выясняются", - сказано в сообщении.

Следователи открыли уголовное производство. Продолжается досудебное расследование.

Авария произошла 15 мая, около 13.20 на пересечении улиц Коновальца-Сахарова в Киеве. В результате столкновения с Volkswagen Touran машина скорой помощи оказалась на крыше.