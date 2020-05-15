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пятница, 15 мая 2020 19:29

"Скорая" перевернулась на крышу: рассказали о пострадавших
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В Ивано-Франковске на перекрестке столкнулись Volkswagen Touran и «скорая». Пострадали 3 человека
Фото: if.npu.gov.ua
В Ивано-Франковске на перекрестке столкнулись Volkswagen Touran и «скорая». Пострадали 3 человека
В Ивано-Франковске на перекрестке столкнулись Volkswagen Touran и «скорая». Пострадали 3 человека

Во время столкновения Volkswagen Touran и "скорой" в Ивано-Франковске пострадали 3 человека. Это один медик и больные - мама и ребенок, которые находились в "скорой". Их госпитализировали.

Водитель легковушки и два медработники не травмировались, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Предварительно, 22-летний водитель автомобиля Volkswagen Touran двигался в по улице Сахарова, а "скорая", с включенными проблесковыми маячки и звуковыми сигналами, по словам руководителя, ехала по улице Коновальца. Обстоятельства выясняются", - сказано в сообщении.

Следователи открыли уголовное производство. Продолжается досудебное расследование.

Авария произошла 15 мая, около 13.20 на пересечении улиц Коновальца-Сахарова в Киеве. В результате столкновения с Volkswagen Touran машина скорой помощи оказалась на крыше.

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