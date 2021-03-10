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среда, 10 марта 2021 17:34

Школьный скандал: учителя хотят уволить, потому что не подчинился влиятельному отцу

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Школьный скандал: учителя хотят уволить, потому что не подчинился влиятельному отцу
Конфликт учителя с отцом одного из учеников начался после того, как мужчина подбил детей уйти из урока английского языка, чтобы прорепетировать вальс к выпускному Фото: pixabay.com

В Киевском лицее №157, в Оболонском районе, разразился скандал между учителем и отцом одного из учеников.

Педагога хотят уволить, но дети заступаются за него и говорят, что он хороший профессионал, говорится в сюжете ТСН.

Конфликт учителя с отцом одного из учеников начался после того, как мужчина подбил детей уйти из урока английского языка, чтобы прорепетировать вальс к выпускному. При этом учитель танцев был оплачен.

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"Он классный, потому что современный. Он на одной волне с учениками", - рассказал один из школьников.

Администрация лицея заявила учителю, что ему нужно или извиниться перед отцом ученика, или же у него будут проблемы.

По словам педагога, это связано с тем, что отец ученика лицея является членом родительского совета школы.

В администрации лицея отметили, что Сергей Берендеев хороший педагог, а отец ученика, несмотря на членство в родительском комитете, воздействия на них не имеет.

Конфликт будут решать после того, как его рассмотрит комиссия.

Стоит отметить, что конфликты между родителями и педагогами возникают здесь не впервые. 2 года назад отец одного из учеников избил учителя физкультуры за оскорбление сына. Этот педагог в школе уже не работает.

Киевская городская организация профсоюза работников образования и науки написала заявление с просьбой прекратить буллинг учителя.

В селе Холодная Балка Одесской области в одной из школ произошел инцидент. Ученик во время игры в футбол сломал ногу, а учительница, вместо того, чтобы оказать первую помощь, приказала вынести его за территорию школы.

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