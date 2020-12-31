Школьный автобус врезался в столб

В Полтавской области, в селе Нехвороща, водитель школьного автобуса потерял сознание и въехал в столб.

На момент аварии в автобусе находилось 9 детей, 3 взрослых и водитель, сообщает пресс-служба полиции области.

Водителя и 15-летнюю девочку-пассажирку госпитализировали.

Полиция устанавливает обстоятельства ДТП. Продолжается следствие.

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В России, в Дагестане школьный автобус попал в ДТП с грузовиками и легковым авто. В результате погибли 3 человека и многие получили травмы.