Школьники жестоко избили сверстника

В Одессе школьники жестоко избили другого ученика школы. Фото - iBilingua

В Одессе школьники жестоко избили другого ученика школы.

В результате полученных травм мальчика госпитализировали в хирургическое отделение больницы. Родственники пострадавшего обратились в полицию в начале недели, сообщили в отделе коммуникации полиции области.

"По словам пострадавшего, травмы ему нанесли ученики школы, где он учится. Полицейскими установлены все участники события. Следователем назначен ряд экспертиз, причины и обстоятельства конфликта будут выяснены в ходе досудебного расследования", - говорится в сообщении.

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Полиция открыла уголовное производство.

За жизнь 8-летнего Давида Лавриненка из поселка Чернобай Черкасской области борются врачи. Кроме разрыва селезенки, имеет закрытую черепно-мозговую травму, ушиб грудной клетки, забойную травму брюшной полости, перелом руки и многочисленные синяки и царапины. Говорит, его в школе избили 2 сверстников. Даже назвал их имена.