Школьник прыгнул с моста в воду и не выплыл

Фото: dp.dsns.gov.ua

14 мая в Желтых Водах на Днепропетровщине 5 детей прыгали с технического моста в воду. Но один 11-летний парень не вынырнул.

Трагедия произошла около 18:45 вблизи ул. Потапова. Тело мальчика ищут, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

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"Спасатели установили, что на берегу водоема находятся личные вещи ребенка ориентировочно 11 лет. Свидетели показали место куда прыгнул парень, но мгновенно исчез из поля зрения. Чрезвычайники с помощью резиновой лодки совершили поиск ребенка, но найти пострадавшего не удалось", - сказано в сообщении.

Поисковые работы продолжаются.

В городе Днепр с Центрального моста в реку прыгнул неизвестный мужчина. Его ищут спасатели, но пока безрезультатно.