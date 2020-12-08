Школьницы выложили в соцсети "пьяное" видео - наказали за это родителей

Полицейские провели профилактическую беседу с родителями харьковских школьниц и самыми девушками Фото: facebook.com/groups/upkharkiv

В Харькове 13 и 14-летние школьницы, записали видео, на котором они употребляют спиртные напитки, и выложили его в соцсети. Его увидели полицейские и наказали родителей девушек.

Родителей 13-летней и 14-летней школьницы директор вызвал в учебное заведение, сообщили в ювенальной превенции ГУНП в Харьковской области.

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"В школе работники ювенальной превенции, по результатам проведенных мероприятий, на родителей детей составили протоколы об административном правонарушении", - сообщили в ювенальной превенции.

Полицейские провели профилактическую беседу с родителями харьковских школьниц и самыми девушками.

В одной из школ Лановецкого района Тернопольской области ученик 8-го класса устроил буллинг против учителя. За вызывающее поведение подростка ответственность понесут родители.