Школьницы травили одноклассницу, потому что у нее не было нового телефона и красивых вещей

Жертвой травли стала 13-летняя девочка из многодетной семьи Фото: npu.gov.ua

На Херсонщине в одной из школ Каланчацкого района девушки устроили буллинг однокласснице.

Жертвой травли стала 13-летняя девочка из многодетной семьи. Четверо девушек постоянно унижали потерпевшую и совершали над ней психологическое насилие, сообщили в отделе коммуникации полиции Херсонской области.

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"О ситуации с травлей ребенка узнала классный руководитель, которая сообщила администрацию учебного заведения. Школьная комиссия рассмотрела все материалы и подтвердила факт буллинга. Во время беседы с детьми выяснилось, что причиной издевательств со школьницы стало тяжелое материальное положение ее семьи, отсутствие у нее нового мобильного телефона и красивой одежды. Все обидчицы из обеспеченных семей. Кроме того, девочку недавно назначили старостой класса,что тоже не понравилось ее одноклассницам", - говорится в сообщении.

С родителями восьмиклассниц полицейский провел беседу и за травлю составил на них административные протоколы. Обидчиц поставили на внутришкольный учет.

14-летний школьник из Бериславского района Херсонской области стал жертвой травли со стороны своих сверстников. Двое ребят из его школы толкали и били несовершеннолетнего, снимая все на камеру телефона. Обидчики объяснили, что наследовали известного блогера и снимали видео для увеличения количества подписчиков собственных страниц.