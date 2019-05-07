Школьницы поцарапали 10 машин

Трое девушек-подростков повредили около десяти машин ФОТО: www.facebook.com/KyivOperativ

В Подольском районе столицы 3 школьниц повредили около 10 автомобилей, припаркованных вдоль дороги.

Одна из девушек царапала машины острым предметом. Другие за этим наблюдали. Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Facebook.

"Дети, на вид класс 5-й, шли из школы. Стало скучно, и поэтому поцарапали +/- 10 автомобилей, у каждого — 1-2 элемента кузова. Подкраска одного элемента - $100. Это уже не просто административном правонарушении", - говорится в сообщении.

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Фотографии девушек "Киев Оперативный" опубликовал в своем сообществе.

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