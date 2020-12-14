Школьница упала с крыши недостроя, когда делала фото

Медикам спасти жизнь школьницы не удалось Фото: rivne.media

В Ровно 15-летняя упала с крыши недостроя и погибла.

Девятиклассница пошла в здание с подругой, чтобы сфотографироваться, пишет tsn.ua. По словам подруги погибшей, в какой-то момент девушка не удержалась и упала с крыши. Медикам спасти жизнь школьницы не удалось.

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В полиции начали расследование гибели девушки. Впрочем, пока квалифицируют как несчастный случай. Известно, что недострой принадлежит ровенскому университету. Здание годами стоит ограждено, но за забор для развлечения часто попадают подростки.

В Дарницком районе Киева вечером 22 октября 15-летняя девочка выбросилась из окна. Девушка выпала с 4-го этажа. По предварительным данным, девочка пыталась совершить самоубийство.