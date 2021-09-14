Школьница сделала селфи и прыгнула с крыши девятиэтажки

В Харькове 15-летняя школьница спрыгнула с крыши девятиэтажки на ул. Героев Сталинграда, 189. Погиб на месте. Фото: t.me/truexanews

В Харькове 15-летняя школьница сделала селфи на крыше девятиэтажки на ул. Героев Сталинграда, 189. И прыгнула вниз на глазах у подруги. Погибла на месте.

Трагедия произошла вечером 13 сентября, сообщает Telegram канал "Труха Харьков" со ссылкой на очевидцев.

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"Она гуляла с подругой и рассказывала, что хочет покончить с собой. После McDonald's, под предлогом посмотреть красивый закат, затянула подругу на крышу дома. Сделала селфи, отдала телефон подруге, разбежалась и прыгнула с крыши", - сказано в сообщении.

Известно, что девочка стояла на учете у психиатра и увлекалась японскими компьютерными играми.

В Мукачево Закарпатской области 19-летняя Анастасия прыгнула с крыши девятиэтажки. Перед тем опубликовала в сети пост о неразделенной любви. Анастасия работала мастером маникюра в салоне красоты, говорят ее знакомые. Параллельно училась в вузе. Незадолго до смерти студентка якобы общалась со знакомой и интересовалась у нее, где в городе можно найти высотку с открытой крышей.