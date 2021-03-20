Школьница проиграла пари и заминировала чужую школу

Школьница из Борисполя проиграла спор подруге и "заминировала" черниговскую школу №13.
Правоохранители через несколько ч. после звонка разоблачили малолетнюю злоумышленницу, передает пресс служба полиции.
Сразу после получения информации о минировании учебного заведения на место происшествия выехали экипаж патрульной полиции, следственно-оперативная группа, специалисты полицейского взрывотехнического подразделения и кинолог с собакой.
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Никаких взрывоопасных и подозрительных предметов полицейские не нашли.
В ходе проведения операции полиция установила, что к ложному сообщению о минировании причастна жительница Борисполя. Девушка сразу призналась.
Продолжается досудебное расследование производства - заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва. Санкция этой статьи предусматривает штраф, арест на срок до 6 месяцев или ограничение свободы на срок до 3 лет. Поскольку правонарушения совершила несовершеннолетняя, отвечать за ее действия перед законом должны родители.
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