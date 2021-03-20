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суббота, 20 марта 2021 17:12

Школьница проиграла пари и заминировала чужую школу

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Школьница проиграла пари и заминировала чужую школу
Школьница, которая "заминировала" школу, с отцом. Фото: cn.npu.gov.ua

Школьница из Борисполя проиграла спор подруге и "заминировала" черниговскую школу №13.

Правоохранители через несколько ч. после звонка разоблачили малолетнюю злоумышленницу, передает пресс служба полиции.

Сразу после получения информации о минировании учебного заведения на место происшествия выехали экипаж патрульной полиции, следственно-оперативная группа, специалисты полицейского взрывотехнического подразделения и кинолог с собакой.

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Никаких взрывоопасных и подозрительных предметов полицейские не нашли.

В ходе проведения операции полиция установила, что к ложному сообщению о минировании причастна жительница Борисполя. Девушка сразу призналась.

Продолжается досудебное расследование производства - заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва. Санкция этой статьи предусматривает штраф, арест на срок до 6 месяцев или ограничение свободы на срок до 3 лет. Поскольку правонарушения совершила несовершеннолетняя, отвечать за ее действия перед законом должны родители.

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