Школьница не вернулась домой от подруги

Полиция и родные ищут 15-летнюю Викторию Радченко. Фото - sobitie.com.ua

В райцентре Кринички Днепропетровской области полиция и родные ищут 15-летнюю Викторию Радченко. Еще 28 апреля около 11:00 она поехала к своей подруге в Таромское (Днипро). Домой уехала на следующий день, но не вернулась, пишет sobitie.com.ua.

Телефона у девушки при себе не было. Перед выездом около 11:00 позвонила матери, сообщив, что едет домой. Подруга это подтвердила.

Виктория была одета в черно-серое платье, черный плащ, лосины, обута в кроссовках. Роста порядка 165 см. Имеет черные волосы выше плеч.

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Ранее уже уходила из дома - 13 марта 2016 каталась на электричках.

Всех, кто видел школьницу, просят обращаться в полицию.

В Киеве в розыск объявили 33-летнюю Ирину Строкавую. 26 апреля женщина пошла на работу в Академию полиции на ул. Народного ополчения, 9, однако домой не вернулась. Где женщина находится сейчас, неизвестно.