Сколько лыжников травмировались в горах на выходных

4 лыжников травмировали на Львовщине. Фото: slavska-gromada.gov.ua.

За прошедшие сутки, 9 января 4 туристов-лыжников травмировались в горах на Львовщине.

На лыжных трассах горы Тростян, в Славском 33-летний мужчина из Николаева травмировал левую ногу, 10-летний ребенок из Днепра - правую ногу, передает ДСНС Украины.

На горе Высокий Верх между селами Волосянка и Верхняя Рожанка Сколевского района травмировалась 42-летняя лыжница из Киева. Она повредила левую ногу. А несовершеннолетний из Одессы 2011 рождения травмировал спину.

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Спасатели оказали пострадавшим домедицинскую помощь и спустили к подножию гор, где передали медикам.

На лыжном курорте Буковель настоящий аншлаг. Люди не придерживаются социальной дистанции и массово нарушают карантин.