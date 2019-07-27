Скандальное видео с КОРДом: ГБР начало расследование

ГБР открыло дело. Фото: "Киев Оперативный"

Госбюро расследований отреагировало на видео, на котором спецназ КОРД задерживает патрульных, которые остановили автомобиль начальника Нацполиции Днепропетровской области Виталия Глуховери.

По факту начато уголовное производство за превышение служебных полномочий. Статья предусматривает до 8 лет лишения свободы.

Инцидент произошел еще 12 сентября 2018 года. Информацию о нем обнародовали сейчас.

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"Патрульные полицейские остановили автомобиль марки Range Rover, водитель которого нарушил правила дорожного движения. За рулем автомобиля находился водитель руководителя ГУ Нацполиции в Днепропетровской области. При общении с патрульными водитель, вероятно, позвонил руководителю. После звонка на место инцидента прибыли сотрудники спецподразделения КОРД и задержали патрульных полицейских", - рассказали в ведомстве.

Скандальное видео с полицейскими возмутило президента Украины Владимира Зеленского, он обратился к министру внутренних дел Арсена Авакова.