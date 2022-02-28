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Спецтема: Напад Росії на Україну

Ситуация в столице контролируемая - ВСУ

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Ситуация в столице контролируемая - ВСУ
Под Киевом оккупанты терпят неудачи. Фото: Сухопутные войска ВС Украины

Российские войска продолжают пытаться прорвать оборону Киева. Но ситуация в городе контролируется украинскими военными.

Об этом сообщили Сухопутные войска ВС Украины.

"Неоднократно колонны российских войск пытались штурмовать окрестности столицы. Все передвижения сил противника находились под контролем и принимались своевременные решения. В столице нашей Родины ситуация контролируемая", - говорится в заявлении.

Там сообщили, что враг несет потери.

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"Все попытки достичь цели российско-оккупационными войсками терпели неудачи. Колонны техники оккупанта уничтожались. Противник понес значительные потери личного состава", - сообщают в ВСУ.

Там подчеркивают, что сейчас враг истощен.

"Русские войска деморализованы и истощены. Мы показали, что умеем оградить свой дом от незваных гостей", - подчеркнул командующий Сухопутными войсками ВС Украины - командующий обороной Киева генерал-полковник Александр Сырский.

Российский враг пытался возобновить наступление в направлении Киева путем наведения понтонной переправы через реку Ирпень в районе села Демидов. Очередная попытка оккупанта захватить город Ирпень не принесла успеха. Украинские силы обороны уничтожили новую технику противника.

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