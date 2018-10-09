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вторник, 09 октября 2018 17:52

Ситуация контролируется: последние новости из адского арсенала

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Ситуация контролируется: последние новости из адского арсенала
Ситуация на арсенале под Ичней на Черниговщине позволяет в ближайшее время приступить к тушению пожара по периметру территории. Фото - Facebook

Ситуация на арсенале под Ичней на Черниговщине позволяет в ближайшее время приступить к тушению пожара по периметру территории. Соответствующее сообщение Генштаб распространил в Facebook.

"По состоянию на 17.00 ситуация безопасности на 6-м арсенале позволяет уже в ближайшее время приступить к тушению силами пожарных расчетов ВСУ и ГСЧС очагов пожара по периметру технической территории. В настоящее время задымленная только треть территории арсенала, позволяет эффективнее использовать беспилотные летательные аппараты для наблюдения за обстановкой и оценки ситуации оперативным штабом", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что на территорию 6-го арсенала прибыли еще два пожарных танка, ведется воздушная разведка.

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Людям, которые понесли убытки, все возместят, сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"На территории вероятного поражения живут около 18 тыс. человек. Но пока информации о существенных разрушения - нет. Разводить панику не надо. Если что-то разрушится - все восстановим. Мы возьмем это на себя. Главное - чтобы люди были сохранены ", - сказал Владимир Гройсман.

Очаги пожара на территории 6-го арсенала Министерства обороны в Черниговской области локализованы. Интенсивность взрывов продолжает уменьшаться, над территорией складов наблюдается задымленность.

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