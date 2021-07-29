"Ситуация была неисправимой" - Дмитрий Комаров сделал заявление об авиакатастрофе на Прикарпатье

Комаров и Табанюк были давними приятлямы. Фото: instagram.com/komarovmir

Ведущий Дмитрий Комаров рассказал свои мысли о гибели товарища - пилота Игоря Табанюка. Мужчина 28 июля попал в авиакатастрофу на Прикарпатье.

"Он - один из лучших пилотов Украины. Человек, который всю свою жизнь, время, силы и энергию отдала авиации. Ее развитию. Человек, который за свои деньги возродил аэродром в Коломые из руин, открыл летную школу, проводил праздники для всех", - написал Комаров в Instagram.

По словам ведущего, последний год у Игоря был тяжелый. Аэродром пытались "отжать". Он обратился к руководству города и страны с просьбой помочь. Также Комаров назвал 3 возможные причины трагедии.

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"Есть видео падения. Штопор. Могу предположить, что это: отказ управления, техники, потеря сознания, приступ, вмешательство в управление пассажиром. Пообщался с очень многими пилотами. Они едины во мнении: если Табанюк не смог справиться с этой ситуацией - она ​​была неисправимой. Он 40 лет за штурвалом", - написал ведущий.

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Крушения произошла 28 августа около 13:40. Самолет упал на частный дом в селе Шепаровцы Коломыйского района на Ивано-Франковщине. Что стало причиной аварии, пока неизвестно. Погиб летчик, инструктор и совладелец аэродрома малой авиации в Коломые Игорь Табанюк и трое иностранцев, которые приехали к нему гостить и находились в самолете. В 2013 году в авиакатастрофе погиб младший сын Игоря Табанюка - полетел вместо отца на проверку самолета. В интервью Игорь Табанюк тогда говорил "Сын забрал мою смерть".