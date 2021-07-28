Авиакатастрофа под Коломыей: погиб известный летчик и трое иностранцев

Фото: Игорь Табанюк

Стало известно имя погибшего пилота в авиакатастрофе под Коломыей.

Это профессиональный летчик, инструктор и совладелец аэродрома малой авиации в Коломые Игорь Табанюк, пишет "Курс".

Также погибли трое иностранцев, находившихся в самолете

По информации издания, они разбились на самолете Advantic WT10. Судно рассчитано на пилота и трех пассажиров.

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Игорь Табанюк - летчик с 40-летним опытом. Родом из Узбекистана, закончил Черниговское высшее военное авиационное училище. По распределению попал в Чертков, оттуда в Мукачево и тогда в Коломыю. После летал в Венгрии, затем в Азербайджане. В 1992 году вернулся в Коломыю, где и остался жить.

В 2010 году Игорь Табанюк начал работать над созданием аэродрома в Коломые - основал общественную организацию "Прикарпатская детско-юношеская спортивная ассоциация малой авиации" и авиаклуб "Авиаколо".

В 2013 году в авиакатастрофе погиб младший сын Игоря Табанюка - полетел вместо отца на проверку самолета. В интервью Игорь Табанюк тогда говорил "Сын забрал мою смерть".

Крушения произошло 28 августа около 13:40. Самолет упал на частный дом в селе Шепаровцы Коломыйского района Ивано-Франковской области. Что стало причиной аварии, пока неизвестно.