Сирота отказывается от жилья, которое получила от городской власти

В Дружковке Донецкой области разгорелся скандал из-за квартиры для сироты 19-летней Алины Колонцовой. Фото: ТСН

В Дружковке Донецкой области разгорелся скандал из-за квартиры для 19-летней Алины Колонцовой. Девушка в 5-летнем возрасте осталась без родителей. Государство ей или должно было выплатить деньги на жилье, или купить его. Денег не нашлось, поэтому город сначала торжественно выдал ключи от квартиры. А потом чиновники заменили квартиру на другую. Алина жить там, где ей предлагают, отказывается.

Сироте дали квартиру в девятиэтажке, которую в городе называют муравейником. Это малосемейка, на каждом этаже до 20 квартир и каждая площадью не более 20 кв. м. Света в подъезде нет, лифт давно не работает, а на стенах - художественное творчество. Вместе с квартирой Алина получила и коммунальный долг - около 50 тыс. грн, сообщает ТСН.

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Летом местные власти обещали выделить Алине 345 тыс. грн на покупку жилья. Объясняли, что есть государственная программа, по которой сироты имеют право на такую ​​компенсацию. За эти деньги, говорит Алина, могла найти квартиру с мебелью, с техникой, а также в более перспективных городах, чем Дружковка.

Дружковский городской голова Владимир Григоренко объяснил, что вместо денег Алине выдали квартиру, потому что в этом году средства не поступили. Пообещал, что власть свою ошибку попытается исправить.

"Мы тогда 2021 года включим ее в список, снова его подадим, если будет областная программа", - заверил Дружковский городской голова.

В Днепровском районе столицы, на ул. Ярослава Гашека, 4 создадут Центр социальной поддержки. На базе центра будут функционировать социальные квартиры для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. Его созданием занимались 1,5 года.