Сирота отказывается от жилья, которое получила от городской власти

В Дружковке Донецкой области разгорелся скандал из-за квартиры для 19-летней Алины Колонцовой. Девушка в 5-летнем возрасте осталась без родителей. Государство ей или должно было выплатить деньги на жилье, или купить его. Денег не нашлось, поэтому город сначала торжественно выдал ключи от квартиры. А потом чиновники заменили квартиру на другую. Алина жить там, где ей предлагают, отказывается.
Сироте дали квартиру в девятиэтажке, которую в городе называют муравейником. Это малосемейка, на каждом этаже до 20 квартир и каждая площадью не более 20 кв. м. Света в подъезде нет, лифт давно не работает, а на стенах - художественное творчество. Вместе с квартирой Алина получила и коммунальный долг - около 50 тыс. грн, сообщает ТСН.
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Летом местные власти обещали выделить Алине 345 тыс. грн на покупку жилья. Объясняли, что есть государственная программа, по которой сироты имеют право на такую компенсацию. За эти деньги, говорит Алина, могла найти квартиру с мебелью, с техникой, а также в более перспективных городах, чем Дружковка.
Дружковский городской голова Владимир Григоренко объяснил, что вместо денег Алине выдали квартиру, потому что в этом году средства не поступили. Пообещал, что власть свою ошибку попытается исправить.
"Мы тогда 2021 года включим ее в список, снова его подадим, если будет областная программа", - заверил Дружковский городской голова.
В Днепровском районе столицы, на ул. Ярослава Гашека, 4 создадут Центр социальной поддержки. На базе центра будут функционировать социальные квартиры для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. Его созданием занимались 1,5 года.
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