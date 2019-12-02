Символика Майданаи фото с автоматом: что выкладывали в соцсетях подозреваемые в покушении на Соболева

Фото: ОК Андрея Лаіреги

Подозреваемые в убийстве 3-летнего сына бизнесмена Вячеслава Соболева имеют страницы в российских соцсетях - Вконтакте и Одноклассники.

Аккаунты вероятного снайпера Андрея Лавреги и его подельника Евгения Семенова пока доступны для просмотра, пишет "Страна".

У Лавреги на странице в "Одноклассниках" нет никакой информации, кроме того, что ему 20 лет и он живет в Черкассах. Это совпадает с той информацией о стрелке, которую распространяли раньше. Также указывается, что Лаврега не заходил на страницу с апреля 2014 года - то есть примерно с начала АТО на Донбассе.

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Семенов "ВКонтакте" указывает, что учился в Одесском мореходном училище. Годы военной службы - с 2017 по 2019. Город службы - Мариуполь, а подразделение - "Аратта" (ранее было в "Правом секторе").

На одном из фото 2018 года он позирует на фоне символики Самообороны Майдана и подразделения "Аратта.

Семенов - уроженец Котовска Одесской области. В одесской мореходке он не доучился, вступил в ряды добровольцев в 2017 году (в 17 лет). Тогда же поехал воевать на Донбасс.

Заместитель командира Украинской добровольческой армии (УДА), командир 8-го отдельного батальона "Аратта" Андрей "Червень" Гергерт подтвердил, что задержанные по подозрению в покушении на Соболева служили в его батальоне. Андрей Лаврега был награжден Петром Порошенко орденом "За отвагу".