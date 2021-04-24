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суббота, 24 апреля 2021 18:10

Сильно допек: женщина загнала ножа мужчине в сердце

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В Ракитном на Ровенщине 51-летняя женщина вонзила нож в грудь 49-летнему мужу вечером 23 апреля. Полицейским объяснила, убивать не хотела. А ударила - потому что сильно "допек".

Раненый сумел дойти до соседа, который и вызвал "скорую". Пострадавшего с проникающим ранением грудной клетки и непроникающим ранением сердца госпитализировали в реанимацию. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП области.

Автор: rv.npu.gov.ua
  На Ровенщине женщина вонзила нож в грудь мужчине. Полицейским объяснила, убивать не хотела. А ударила - потому что «допек»
На Ровенщине женщина вонзила нож в грудь мужчине. Полицейским объяснила, убивать не хотела. А ударила - потому что «допек»

"Полицейские выяснили, что женщина вернулась с работы, занималась домашним хозяйством. В это время домой пришел нетрезвый 49-летний мужчина, который начал провоцировать конфликт. Длительные его замечания переросли в ссору между супругами. Хозяйка как раз держала в руках кухонный нож, которым нанесла ранения", - рассказали полицейские.

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Известно, что супруги воспитывают общего несовершеннолетнего ребенка. Глава семейства нигде не работает и злоупотребляет алкоголем. Финансово семью обеспечивает женщина.

Автор: rv.npu.gov.ua
  Пострадавший реанимации. Женщина, которая имеет на воспитании несовершеннолетнего ребенка, может попасть на восемь лет за решетку
Пострадавший реанимации. Женщина, которая имеет на воспитании несовершеннолетнего ребенка, может попасть на восемь лет за решетку

Следователи открыли уголовное производство. Решается вопрос об уведомлении о подозрении женщине и избрании ей меры пресечения. Ей грозит до восьми лет за решеткой.

В Михайловке Немировского района Винницкой области 57-летняя женщина зарезала 55-летнего мужа. Между супругами, которые прожили в браке 36 лет, возникла ссора. Женщина в то время готовила ужин и нарезала продукты. Защищаясь, ударила мужа ножом в сердце. Мужчина скончался на месте.

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Дата
24
апреля

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