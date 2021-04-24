Сильно допек: женщина загнала ножа мужчине в сердце

В Ракитном на Ровенщине 51-летняя женщина вонзила нож в грудь 49-летнему мужу вечером 23 апреля. Полицейским объяснила, убивать не хотела. А ударила - потому что сильно "допек".

Раненый сумел дойти до соседа, который и вызвал "скорую". Пострадавшего с проникающим ранением грудной клетки и непроникающим ранением сердца госпитализировали в реанимацию. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП области.

Автор: rv.npu.gov.ua На Ровенщине женщина вонзила нож в грудь мужчине. Полицейским объяснила, убивать не хотела. А ударила - потому что «допек»

"Полицейские выяснили, что женщина вернулась с работы, занималась домашним хозяйством. В это время домой пришел нетрезвый 49-летний мужчина, который начал провоцировать конфликт. Длительные его замечания переросли в ссору между супругами. Хозяйка как раз держала в руках кухонный нож, которым нанесла ранения", - рассказали полицейские.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мать вонзила нож в грудь 15-летнему сыну, пока тот спал

Известно, что супруги воспитывают общего несовершеннолетнего ребенка. Глава семейства нигде не работает и злоупотребляет алкоголем. Финансово семью обеспечивает женщина.

Автор: rv.npu.gov.ua Пострадавший реанимации. Женщина, которая имеет на воспитании несовершеннолетнего ребенка, может попасть на восемь лет за решетку

Следователи открыли уголовное производство. Решается вопрос об уведомлении о подозрении женщине и избрании ей меры пресечения. Ей грозит до восьми лет за решеткой.

В Михайловке Немировского района Винницкой области 57-летняя женщина зарезала 55-летнего мужа. Между супругами, которые прожили в браке 36 лет, возникла ссора. Женщина в то время готовила ужин и нарезала продукты. Защищаясь, ударила мужа ножом в сердце. Мужчина скончался на месте.